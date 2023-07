Latina, sei gol dalla Roma nel primo collaudo stagionale

E' finita 6-0 l'amichevole contro la Roma. Grande caldo a Trigoria e i pochi giorni di prepazione sulle gambe dei nerazzurri hanno fatto la differenza contro il quotato avversario. Alla fine del primo tempo parziale di 2-0, in gol Belotti e ancora il giovane Pagano. Costretto a uscire al 29' Solbakken per una botta, al suo posto El Shaarawy. Nella ripresa due cambi per Mourinho, che inserisce Rui Patricio per Svilar e Dybala per Karsdorp. Appena entrato Dybala ha siglato la doppietta del 3-0 e 4-0. Doppietta anche per Belotti che prima di sedersi in panchina ha trovato il 5-0. Il 6-0 è stato siglato da Ibanez, tra i nazionali mandati in campo da Mourinho nell’ultima mezz’ora. Esordio per N'Dickà e Kristensen, poi dentro anche Pellegrini, Selik, Spinazzola e Cristante. Il solo Bove ha giocato tutta la partita. Il Latina del primo del primo tempo è sceso in campo con una formazione sperimentale. Questi gli undici: Cardinali, Serbouti, Cortinovis, Di Livio, Sannipoli, Mastroianni, Cittadino, De Santis, Ercolano, Riccardi, Fabrizi. Prossimo test partitella in famiglia, domenica pomeriggio, ore 17.30, all'ex Fulgorcavi.