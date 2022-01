Il Covid ritarda ancora la ripresa della Serie C, in campo dal 23 gennaio se tutto va bene...

Serie C Girone C

Fossero scesi in campo oggi, tra Latina e Avellino i positivi sarebbero stati 14. Si sarebbe potuto giocatore in un clima di tale allerta che tiene lontanto il pubblico dagli stadi e mette a rischio l'incolumità dei calciatori? Inevitabile che all'indomani del rinvio di quattro partite di Serie A e dell'annuncio per mercoledì prossimo della conferenza Stato-Regioni per definire le competenze tra Leghe e ASL territoriali, la Serie C abbia deciso di slittare di un'altra settimana la ripartenza del campionato. Con oltre 250 positivi su 1700 tesserati nella categoria c'è ben poco da scegliere. Lo ha lasciato intendere chiaramente nella giornata di ieri il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, nelle dichiarazioni rilasciate ieri all'ANSA.

Per cui salterà anche la terza di ritorno in calendario inzialmente il 16 gennaio e ci si augura che le condizioni generali della pandemia, siano tali da consentire la ripresa dal 23 gennaio, con Latina - Foggia. Intanto il recupero di Latina - Avellino è stato fissato per il 22 febbraio alle 21. In precedenza Paganese - Latina, che si doveva giiocare questa domenica, verrà recuperata mercoledì 2 febbraio. Nel frattempo la squadra chiuderà domani mattina la settimana di lavoro tornando al Francioni (ore 10.30), dopo avere svolto la preparazione per buona parte della settimana sul sintetico del Bartolani di Cisterna. Questo per salvaguardare i campi del centro ex Fulgorcavi, utilizzato soltanto il giovedì dell'Epifania.

Mercato

Sul fronte mercato è già a Latina il portiere Alessandro Tonti, ex nerarrurro nell'ultima stagione di Serie B nerazzurra. Poi a gennaio 2017 andò al Mantova. Compenserà la partenza di Alonzi, che ha voglia di giocare, anche a costo di tornare in Serie D. Ben avviata la trattativa per l'esterno Daniele Sarzi Puttini, ormai ex Messina, che arriverà nel capoluogo pontino via Ascoli, società proprietaria del cartellino. "Non vogliamo stravolgere una rosa già competitiva - ha dichiarato il ds Marcello Di Giuseppe -, servirà solo qualche ritocco".

Nuovo calendario

4^ giornata | Foggia Vs Latina domenica 23 gennaio ore 17:30;

5^ giornata | Latina Vs Taranto domenica 30 gennaio ore 17:30;

2^ giornata | Paganese Vs Latina mercoledì 02 febbraio ore 18:00;

6^ giornata |Juve Stabia Vs Latina domenica 06 febbraio ore 17:30;

7^ giornata | Latina Vs Turris sabato 12 febbraio ore 17:30;

8^ giornata | Picerno Vs Latina martedì 15 febbraio ore 18:00;

9^ giornata | Latina Vs Vibonese sabato 19 febbraio ore 17:30;

3^ giornata | Latina Vs Avellino martedì 22 febbraio ore 21:00;

10^ giornata | Catanzaro Vs Latina sabato 26 febbraio ore 17:30.