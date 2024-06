Quello stemma "non s'ha da fare", scontro tra tifosi e Latina Calcio 1932

Dal virtuale al reale, la protesta contro il nuovo stemma del Latina Calcio 1932 trova epressione evidente nello striscione alle spalle del PalaBianchini, uno dei luoghi in cui i tifosi nerazzurri esprimono i propri messaggi. Una presa di posizione tosta, dopo due giorni di continue proteste e insulti rivolti al club, che dal 25 giugno ha diffuso via social il nuovo stemma, che ha completamente stravolto quello precedente, ampliando le dimensioni del leone alato che giganteggia sotto la scritta LATINA, escludendo la torre civica. Negazione dell'identità pontina e invito a togliere il disturbo. Questi i concetti chiave espressi dai tifosi, dopo appena venti giorni dall'incontro allo stadio Francioni, che si era chiusa con ben altre prostettive. Evidentemente sotto la cenere covava il fuoco, perché il cambio di stemma era stato uno degli argomenti affrontati. E i tifosi avevano avuto rassicurazioni in tal senso. Poi i post al veleno sui social, striscione e comunicato, che riportiamo qui integralmente:

"Dopo l'ennesimo atto di menefreghismo nei confronti della piazza, dopo aver mandato giù tanti atteggiamenti da parte di una società incompetente, dopo aver provato nonostante tutto ciò a fare fronte comune con quest'ultima per metterla nelle condizioni di operare nel massimo della tranquillità, possiamo dire veramente di esserci rotti il cazzo di queste mancanze assolute di rispetto.

Noi non abbiamo mai chiesto nulla di più che il rispetto per la piazza. Non abbiamo mai preteso salti di categorie o corazzate "ammazza campionato" consci del fatto che questa categoria è più che consona per noi. Avevamo chiesto in una conferenza aperta alla società di migliorare la comunicazione affinché si potesse finalmente instaurare un rapporto sinergico tra piazza e società, ottenendo risposte solo che positive, rimarcando il fatto di quanto l'identità sia un punto cardine del nostro essere.

Avevamo chiesto in sede privata alla società, date le voci che giravano se fosse vero che ci sarebbe stato un cambio di stemma ricevendo una sonora smentita.

Niente. Da un giorno all'altro ci troviamo privati dello stemma, che per noi rappresentava la rinascita dopo l'ennesimo fallimento.

Quello stemma che i tifosi del Latina (quei pochi rimasti dopo il fallimento) avevano creato e consegnato nella mani di una società che non conosceva neppure i colori sociali del Latina Calcio. Questa è l'ultima goccia.

Dopo questa ennesima presa per il culo comunichiamo che da parte di tutta la curva ci sarà la totale chiusura di ogni tipo di rapporto con l'attuale società.

Da oggi inizierà una contestazione (che la società si è voluta procurare a tutti i costi), che non si limiterà a gli slogan ma diventerà una tortura per voi.

Siamo pronti a ripartire dal nulla così come abbiamo fatto altre cento volte,ma la dignità non ce la calpestarà mai nessuno.

Avete superato ogni limite e ora dovete sparire dalla nostra città.

FAMIGLIA TERRACCIANO FUORI DAL LATINA CALCIO! "

Si attende una replica dalla sede di Piazzale Serratore