Juve, Milan, Roma e Sassuolo: la final four di Supercoppa femminile passa per il Francioni

Il grande calcio femminile fa tappa al Francioni con la Final Four di SuperCoppa, che dal 5 all'8 gennaio si disputerà tra Latina e Frosinone. Le big sono Juventus e Milan, rispettivamente prima e seconda in classifica nell'ultimo campionato, la Roma vincitrice della Coppa Italia e il Sassuolo, che ha chiuso la Serie A TimVision 2020/21 al terzo posto e che subentra alle rossonere in quanto, finaliste dell'ultima Coppa Italia.

L'appuntamento al Francioni sarà per mercoledì 5 gennaio alle 14.30; In programma la semifinale AS Roma - AC Milan, mentre Juventus - Sassuolo alle 17.30, si giocherà allo stadio ‘Benito Stirpe’ di Frosinone, dove sabato 8 gennaio si disputerà anche la finale. Tifosi e appassionati potranno seguire i tre match in diretta su TimVision, title sponsor della Serie A Femminile, e La7.

Così il sindaco Damiano Coletta, che ha preso parte alla conferenza stampa di presentazione nella salsa Freccia Club della Stazione Tiburtina a Roma: "E' una grande opportunità per la nostra città, un evento di grande prestigio che rappresenta anche un po' l'emblema di questa fase di rilancio che Latina vuole vivere, anche dal punto di vista calcistico e in particolare per quanto riguarda il movimento femminile. Ai presidenti Gabriele Gravina e Ludovica Mantovani (Divisione Femminile FIGC), ho detto che da sindaco mi auguro che questo possa essere il primo di una lunga serie di grandi eventi da poter ospitare a Latina".

Nell'occasione la Regione Lazio allestirà un hub vaccinale nei pressi dello stadio al quale poter accedere senza prenotazione.