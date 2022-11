Latina, rabbia Di Donato: "Li hanno voluto far pareggiare"

Serie C Girone C

"E' come se li avesso voluti far pareggiare. Ci chiedono di aiutarli, lo facciamo, ma ci vuole rispetto, altrimento si rovina una settimana di lavoro". Schiuma rabbia di Donato, non ha digerito i sette minuti di recupero, che al Liguori sono costati il pareggio della Turris. Rabbia che tramutata: "In carica utile a preparare la trasferta di Potenza". Un' altra trasferta, non casuale. Lo scorso anno era coincisa con l'ultimo posto in classifica, punto di minimo delal gestione tecnica di Di Donato, che ha rivisto un buon Latina, anche se raggiunto al 98’ da Leonetti su calcio di punizione.

Prima della beffa finale era stata una prova di carattere, tale da ribaltare il vantaggio alla mezz’ora di Maniero, pronto a replicare sul primo intervento di Cardinali. Ad un passo dal riposo il pareggio di Carletti, che fa meglio di Sannipoli, capitalizzando l’affondo di Celli e il crosso sul quale non arriva Fasolino. L’1-2 a metà ripresa, staffilata di Di Livio sulla respinta della difesa corallina alla conclusione di Carletti. Poi però al settimo minuto di recupero, un fallo contestato che porta Leonetti a battere la punizione del 2-2.

Turris - Latina 2-2

Turris: Fasolino, Frascatore, Boccia, Ercolano, Leonetti, Haoudi (65’ Contessa), Manzi, Maniero (84’ Longo), Di Nunzio (65’ Santaniello), Finardi (77’ Acquadro), Gallo (77’ Ardizzone). A disp.: Donini, Antolini, Vitiello, Primicile, Nocerino, Stampete, Invernizzi, Aquino. All. Di Michele

Latina Calcio 1932: Cardinali, Esposito Ant., Giorgini, Di Livio, Sannipoli, Carletti (83’ Rossi), Tessiore, De Santis, Barberini (70’ Riccardi), Celli, Fabrizi. A disp.: Giannini, Tonti, Pellegrino, Di Mino, Nori, Cortinovis. All. Di Donato

Marcatori: 33’ Maniero (T), 42’ Carletti (L), 64’ Di Livio ( L), 96’ Leonetti (T)

Arbitro: Caldera di Como, 1° Assistente Grasso di Acireale, 2° Assistente Biffi di Treviglio, 4° Uomo Petraglione di Termoli

Ammoniti: 21’ De Santis (L), 35’ Gallo (T), 46’ Finardi (T), 54’ Sannipoli (L), 88’ Di Livio (L), 97’ Esposito Ant. (L)

Angoli: 4-2

Recupero: 0’, 7’

Note: 1085 spettatori inclusi abbonati di cui 81 ospiti