Latina, non basta un gran secondo tempo per evitare il terzo ko consecutivo

Il Latina rimedia la terza sconfitta consecutiva in otto giorni. Dopo Taranto e Juve Stabia, è la Turris ad intaccare l'entusiamo e l'autostima dei ragazzi di Di Donato, che tatticamente si è presentato all' appuntamento con il 4-3-3 per risolvere la sofferenza numerica di centrocampo. Il tasso di qualià degli avversari ed un condizione atletica decisamente migliore (ma questo era scontato visto la partenza in ritardo) marcano subito il divario. La reazione nella ripresa non manca, ma mancano i gol malgrado le occasioni avute.

Primo tempo

Pressione di quell di casa, a quali il Latina cerca di prendere le misure. Il primo spunto nella metacampo campana è al 18' di Tessione, il cui tiro dal limite trova la deviazione di Varutti e colpisce l'esterno della rete.

La Turris non sta certo a aguare e al 21' sfiora il vantaggio, sul bolide di Franco che si stampa sulla traversa. L'avvisaglia si concretizza al 24', sulla deviazione sotto porta Di Giannone, servito dalla destra da Ghislandi. I pontini, che non voglio essere delle semplici comparse, sfiorano il gol al 31' sul tiro cross di Nicolao, ma finiscono con il subirne un altro. E' il 33', Tascone individa la mattonella giusta per calciare la punizione e supera Cardinali. Affato paga, la Turris prima del riposo spinge sull'acceleratore e in contropiede lo scavetto di Giannone centra il palo esterno.

Secondo tempo

Il Latina scende in campo con testa diversa e lo si vede subito. Il tempo di iniziare che Teraschi, appena entrato, finisce a terra a contatto con Esempio. Per il direttore di gara si deve proseguire e allora si ariva al 2', quando Rosseti spreca altra palla gol colossale, calciato a lato a porta sguarnita. Un minuto più tardi azione del Latina in fotocopia rispetto a quella di qualche secondo prima, con Carletti che spedisce clamorosamente fuori a pochi passi dalla porta. All'8' il Latina raccoglie quanto merita, la punizione di Nicolao si spegne all'incrocio dei pali.

L'illusione di riprendere la partita svanisce subito, al 14'. Leonetti ha tempo e modo di calciare da fuoi area, battendo Cardinali. Cardinali che al 18' ci mette la proverbiale "pezza" su Santaniello a botta sicura. Si entra negli ultimi minuti e gli ospiti potrebbe riapire la partita, se il rigore di Rosseti, concesso per fallo di Tessiore da parte di Loreto, non venisse respinto da Cardinali.

Domenica prossima al Francioni, sempre alle 17.30, arriva il Picerno. C'è ben poco da fare calcoli dopo tre sconfitte consecutive.