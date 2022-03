Al Francioni torna la RAI: riflettori su Latina - Virtus Francavilla nella serata Champions

Tornano ad accendersi i riflettori al Francioni per il match serale Latina - Virtus Francavilla, in diretta dalle 21 su RAI SPORT + HD (canali 57 e 557) . Match trasmesso in chiaro, con il commento tecnico affidato all'allenatore pontino doc Mario Somma, che torna nello stadio della sua città a sei anni di distanza dalla sfortunata esperienza in Serie B. Non sarà il solo ex sulle tribune, dove comparirà anche "Mister leggenda" Stefano Sanderra, attuale allenatore dell'Hibernians che attende i play off, dopo avere terminato in testa la regualr season della Premier League maltese. Un bel parterre, che si completà chiaramente di altri personaggi legati al mondo del calcio professionistico, di cui è tornato a popolarsi il Francioni con il riltirno in Lega Pro. A rendere la serata più pregistiosa, la concomitanza del ritorno degli Ottavi di Champions League, tra Juventus e Villareal che potrebbe togliere qualche unità di pubblico.

Tornando ai fatti del campo, Latina - Virtus Francabilla è la 13a giornata di ritorno, che si concluderà tra il 23 e il 25 aprile. Poi sipario su play off e play out. I pugliesi, artefici di un campionato sontuoso, hanno velleità di chiudere il girone al secondo posto attualmente detenuto dal Catanzaro e al quale guardano con interesse pure Monopoli e Palermo.

Dall'altra parte Di Donato conta di avere recuperato carica, prima che uomini, dopo il pareggio di Andria in grado di interrompere la piega storta del campionato nerazzurro dopo la salvezza conquistata in anticipo. Il tecnico abruzzese vuole i play off e se li vuole giocare bene, contando sul contributo di tutte le componenti per cogliere l'obiettivo.

Se il suo collega Taurino, che della Virtus Francavilla è stato anche giocatore, ha parlato alla vigilia di defezioni nell'organico, Di Donato non se la passa di certo meglio. Come già accaduto domenica, Esposito ed Amadio si siederanno in panchina esclusivamente per un fatto numerico. Jefferson (ultima delle quattro giornate prese per la rissa contro l'Avellino) e Mascia out per squalifica, scontata invece da Carissoni, Celli e Tessiore.

Diverse le riserve da sciogliere per l'undici di base. A partire dal portiere. Ancora fiducia a Tonti o ritorno di Cardinali? Quale collocazione per Carissoni? A destra in difesa al posto di De Santis, oppure a sinistra con il ritorno di Sarzi Puttini a centrocampo? Anche Palermo vuole giocarsi le sue chance di conferma in mediana. Altro ballottaggio tra Teraschi ed Ercolano, tanto più dopo la buona prova del pescarese domenica scorsa. Questa la probabile formazione impostata sul tradizionale 3-5-2: Tonti; De Santis, Giorgini, Carissoni; Teraschi, Di Livio, Barberini, Tessiore, Sarzi Puttini; Carletti, Sane.