Il Latina subito spuntato, blocca la Virtus Francavilla e resta sulla scia delle grandi

Pari che pesa sul sintetico di Francavilla, per un Latina che si è trovato ben presto senza Margiotta e con una punta sola di ruolo come Fabrizi. Dopo 18 minuti la partita è radicalmente cambiata e Di Donato se ne è dovuto inventare una nuova, fatta di contenimento e ricerca dell'episodio favorevole. Quello che al 40' della ripresa aveva trovato Sannipoli, ma al quinto risultato utile consecutivo, è pure il caso di sapersi accontentare. Di Donato ha lavorato in considerazione dei tre match in otto giorni, una unta di turn over, inserendo Riccardi dall'inizio. L'ex promessa della Roma ha bisogno di minutaggio, ma c'è ancora molto da lavorare, per il diretto interessato e lo staff, affinché le parti possano incontrarsi.

Cronaca

Il primo pericolo del match al 2', Maiorino calcia da due passi, la replica di Cardinali è superlativa. Non certo la stessa cosa al 16’, quando la traversa gli perdona la leggerezza sulla punizione di Murillo. Poi al al 18’ ecco l'infortunio di Margiotta, sostituito da Rossi, non propriamente prima punta.

Il Latina si vede al 34’, quando Di Livio scende sulla fascia destra, serve al centro Fabrizi, lesto e impreciso nella conclusione.

Nella ripresa il Latina riduce ulteriormente la portata offensiva, per un Bordin in più in campo ed un Rossi in meno, sacrificato dalla ragion di stato. Altri aggiustamenti, Di Mino rileva Riccardi, si accentra Sannipoli. Proprio quest'ultimo, dopo un intervento egregio di Cardinali su Cisco, al 40' potrebbe bissare a distanza di una settimana, svetta sulla punizione di Bordin e il pallone si perde non lontanto dal palo.

Pontini che si mantengono al quarto posto in classifica, in cerca di conferme già da martedì (ore 18.30), quando al Francioni arriverà il Picerno.

Virtus Francavilla-Latina 0-0

Virtus Francavilla Calcio: Avella, Miceli, Maiorino (16’st Ekuban), Patierno, Mastropietro 16’st Cisco), Caporale, Pierno (30’st Macca), Risolo (40’st Perez), Carella, Murilo (40’st Enyan), Minelli. A disp.: Milli, Romagnoli, Idda, Giorno, Cardoselli, Di Marco, Solcia, Ejesi. All. Calabro

Arbitro: Sfira di Pordenone

Latina Calcio 1932: Cardinali, Giorgini, Amadio, Di Livio, Sannipoli, Tessiore, De Santis, Esposito And., Riccardi (36’st Di Mino), Fabrizi, Margiotta (18’ Rossi, 23’st Bordin). A disp. Giannini, Tonti, Barberini, Celli, Carissoni, Cortinovis. All. Di Donato

Assistenti: Andulajevic di Messina - Landoni di Milano,

Quarto uomo: Angelillo di Nola

Note: ammoniti 27’ Caporale (VF), 32’ Sannipoli (L), 15'st Di Livio (L), 17'st Miceli (VF), 29'st Calabro (VF dalla panchina), 45'st Carella (VF), 48'st Fabrizi (L). Angoli: 8-2. Recupero: pt 1’, st 4’.