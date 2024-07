Pronto il calendario, il Campionato inizia al Francioni con la Casertana

Inizio della preparazione e varo dei calendari. Una coincidenza che non ha affatto distratto i calciatori alla ex Fulgorcavi, sede fissa del precampionato dei pontini. Dall'urna è uscita la Casertana come prima avversaria, nell'unico match di agosto (il 25 al Francioni). Poi settembre sarà caratterizzato da ben sei impegni, infrasettimanali compresi, che porteranno la squadra di Padalino subito in una doppia trasferta (Taranto e Turris), per poi tornare al Francioni con il Foggia (15 dettembre), ed ancora le trasferte di Avellino e Cava dei Tirreni, intervallate dal mercoledì casalingo con il Messina (il 25 settembre). Impegnativo anche ottobre, con cinque match, in cui spicca il 20 ottobre l'incontro con il passato, ovvero Daniele Di Donato e il suo Team Altamaura. Tutto questo al Francioni. Il 3 novembre a Biella contro i giovani della Juventus Next Gen. La pressione si allenta tra novembre e dicembre, quando i match saranno quattro al mese. L'andata termina il 15 dicembre, in casa contro l'Audace Cerignola. La prima di ritorno a Caserta (22 dicembre) è anche l'ultima prima della pausa natalizia. Si riprende il 5 gennaio con il Taranto al Francioni. Latina - Audace Cerignola del 27 aprile segna il termine della regular season. Tutte le date indicate sono ovviamente da intendersi, tranne alcune chiave, al netto di programmazioni televisive.