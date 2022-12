Kabine Camara, punito il gesto shock contro Zonfrilli: squalifica fino a settembre 2023

Il brutto gesto di Kabine Camara ai danni del giocatore del Gaeta Zonfrilli, colpito con un calcio mentre era a terra nel derby pontino, è stato punito dal giudice sportivo con una lunga squalifica fino al 30/09/2023. Per il calciatore dell'Insieme Formia più di nove mesi di stop "per aver spintonato un avversario facendolo cadere per terra, successivamente, con particolare violenza, colpiva con un calcio al volto il medesimo avversario, provocandogli lacerazione sotto un occhio, con abbondante perdita di sangue. Il calciatore veniva sostituito e trasportato con urgenza in ospedale per sospetta frattura dello zigomo".