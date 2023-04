Terracina, Camara: "Vittoria e salvezza, cosa chiedere di più?"

Il Terracina ha battuto il Fonte Meravigliosa nell'ultima giornata di campionato, mettendo così in cassaforte tre punti che valgono la salvezza. La formazione di Pernarella, nonostante una stagione non sempre semplice, è così riuscita a mantenere la categoria con due giornate d'anticipo. Ai microfoni del club, Camara, centrocampista dei tigrotti, ha dichiarato: "È una grande soddisfazione. Una vittoria così, lottando per novanta minuti tutti. La vittoria e la salvezza, cosa chiedere di più".