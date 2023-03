Insieme Formia a testa alta: il sogno Coppa si spezza contro il Campobasso

L'Insieme Formia saluta la Coppa Italia, fase Nazionale, a testa alta. Il club di Gioia, nel ritorno dei quarti contro il Campobasso, pareggia 1 a 1 ma in virtù del 2 a 1 dell'andata dei molisani, viene eliminato dalla competizione. Non basta l'ennesima grande prestazione per i biancazzurri, che nonostante il gol incassato dopo appena 49 secondi ad opera di Ripa sul traversone di Potenza, reagiscono subito bene e sfiorano subito il pari con Ioio, che trova una grande risposta di Di Rienzo. Al 21' capitan Viscovich lascia il campo per un infortunio muscolare e Gioia mette dentro Puca. La prima frazione finisce proprio con gli ospiti alla ricerca del pari. Alla ripresa, dopo 9 minuti, Potenza tenta il tiro che però non inquadra la porta. L'Insieme Formia ci prova al 17' con Durazzo che dal limite non impensierisce Di Rienzo. Dopo 3 minuti, però, all'attaccante del Formia riesce la giocata: è pareggio. Al 26’ ancora biancazzurri pericolosi con Gabionetta sulla spizzata di Djalo, ma si alza la bandierina e la rete viene annullata per fuorigioco. Al 35’ Cabrera tenta il colpo di testa. Sul finale si fa rivedere in avanti il Campobasso con Traorè che manda la palla sull’esterno della rete. Al Selvapiana, dopo il recupero, termina l’1-1: i molisani vanno in semifinale contro il San Marzano ma l'Insieme Formia saluta la Coppa Italia con una grande prova di squadra.

CAMPOBASSO Di Rienzo, Tizzani (24’st Cascione), Vanzan, Ioio, Sabatino, Fazio (31’st La Montagna), Potenza (18’st Franchi), Tordella (18’st Colombo), Ripa (33’st Giullari), Traorè, Lombari. All. Pinto, Cavallini, Anastasia, Di Lallo. All. Di Meo

INSIEME FORMIA Scognamiglio, Martino, Gaita, Viscovich (21’pt Puca), Sequino, Cabrera, Schiavullo (11’st Jawara), Cesani (42’st Petronzio), Buglia (11’st Djalo), Gabionetta (33’st Ragosta), Durazzo. All. Mancino, Cusanno, Franco, Pegorer. All. Gioia

MARCATORI Ripa 1’pt (C), Durazzo 20’st (I)

ARBITRO Laugelli di Monferrato

ASSISTENTI Balbo di Caserta, Minichiello di Ariano Irpino