Vis Sezze ko contro il Campus Eur

Una gara sfortuna per la Vis Sezze contro il Campus Eur. I pontini sono usciti sconfitti 2 a 0: un risultato che li tiene fermi a 12 punti in classifica, in zona playout. Il tempo è finito in parità, con i padroni di casa più abili nel fraseggio e pericolosi con Cano e Delgado in un paio di occasioni e con Ciammaruconi a fare buona guardia. Nonostante questo, i rossoblù si sono fatti vedere avanti con Diego Palluzzi e Onorato, non riuscendo però ad inquadrare la porta. Appena due minuti dopo l'inizio della ripresa, Rondoni ha sbloccato il match con un tiro potente rivolto verso la porta. Dopo ancora un'altra occasione con Delgado, il Campus Eur ha messo a segno il raddoppio al 20'. Dopo il recupero palla sulla trequarti e l'apertura per Giusto, è arrivato il secondo gol. Sul finale la Vis ha provato ad accorciare le distanze, senza però riuscirci.