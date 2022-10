Aprilia, Çani: "Tanto da lavorare ma siamo pronti"

L'Aprilia ha annunciato l'arrivo dell'attaccante d'esperienza Çani, che avrà il compito, insieme al resto della rosa, di guidare il club nella difficile ripartenza. Queste le sue prime dichiarazioni: “Come tutte le cadute, c’è da vedere dove si è sbagliato perché il lavoro alla lunga paga sempre. C’è tanto da lavorare ma siamo pronti ad affrontare ogni problema. Domenica avremo una partita difficile contro la Paganese ma dobbiamo pensare solamente a noi, lavorando intensamente. Non è la prima in carriera che mi trovo in una situazione di difficoltà e cercherò di mettere la mia esperienza al servizio della squadra dando il massimo sia in campo che fuori”.