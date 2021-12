Pol. Cantalice-CS Primavera 0-1: 3 punti d'oro firmati Montella

Il CS Primavera vince una sfida fondamentale sul campo di Rieti contro il Cantalice. 3 punti fondamentali per i pontini, che salgono così a 14 in classifica, portandosi lontani dalla zona salvezza, nonostante ancora nei pressi della zona playout. Al 19' del primo tempo l'episodio che cambia il match: Kevin Carlino viene atterrato in area. Sul dischetto si presenta Montella, che su calcio di rigore non sbaglia. Al 28' si infortuna uno dei due guardalinee: dopo 10 minuti di stop per capire come ovviare al problema, le due società decidono di mettere ai due lati del campo un tesserato CSP e un tesserato del Cantalice. Il match, nonostante varie occasioni da entrambe le parti, termina 0-1: 3 punti d'oro per i pontini, che festeggiano.

CANTALICE-CS PRIMAVERA 0-1

MARCATORE: 19' Montella rig. (CS)

ARBITRO: Bellucci

ASSISTENTI: Degli Abbati, Gallese