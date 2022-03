Carbonia-Aprilia 0-1: ancora Njambe!

Recupero della 16esima giornata di campionato tra Carbonia e Aprilia. Allo Zoboli, la squadra di casa subisce la prima sconfitta stagionale davanti al proprio pubblico. I pontini passano con Njambe, in gol su rigore a dieci minuti dalla fine. Primo tempo migliore per la squadra di Galluzzo, che costruisce importanti palle gol, colpendo anche due legni. Il Carbonia risponde con un buon possesso palla ma non riesce ad incidere. Nella ripresa meglio i padroni di casa, che nei primi dieci minuti costruiscono 2 palle gol con Aloia e Padurariu: la difesa pontina salva sulla linea di porta. L'Aprilia cambia: in campo entra Simone Milani, che presto prende in mano le redini del gioco, costruendo occasioni pericolose. Al 35' arriva l'episodio decisivo: Andrea Mastino e Simone Milani cadono a terra durante un contrasto in area e per il direttore di gara è rigore. Njambe si presenta sul dischetto e sigla il gol del vantaggio. 3 punti, dunque, per Galluzzo.

CARBONIA-APRILIA 0-1

MARCATORE: 35' st Njambe