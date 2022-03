Carbonia Aprilia, si giocherà il 9 marzo

Problema nei mezzi di trasporto per l'Aprilia per il trasferimento a Fiumicino, in attesa di prendere il volo verso la Sardegna per disputare il recupero della 16esima giornata contro il Carbonia. La sfida è stata rinviata in extremis e sarà posticipata a mercoledì 9 marzo 2022 alle ore 15.00. Il comunicato del club pontino:

"A ratifica degli accordi intercorsi tra le Società interessate, si dispone che la gara di recupero Carbonia - Aprilia, valida per la 16ª giornata di andata del campionato di Serie D, venga posticipata a mercoledì 9 marzo 2022 alle ore 15".