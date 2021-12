Carbonia-Aprilia rinviata: il comunicato ufficiale

Rinviata la sfida tra il Carbonia e l'Aprilia Calcio, inizialmente in programma per mercoledì 22 dicembre. La gara, valida per la 16esima giornata di Serie D Girone G, verrà disputata mercoledì 5 gennaio 2022 con calcio d'inizio fissato per le ore 14:00. Si tratta di un accordo preso dalle due società, come si legge nel comunicato diramato dalla LND.

Il comunicato: "A ratifica degli accordi intercorsi tra le Società interessate, si dispone il posticipo della gara CARBONIA-APRILIA, Campionato di Serie D 2021/2022, inizialmente programmata per mecoledì 22 dicembre 2021, a mercoledì 5 gennaio 2022 con inizio alle ore 14:00".