Carbonia-Aprilia rinviata ancora: il motivo

Carbonia Aprilia, sfida valida per il recupero della 16esima giornata di Serie D Girone G e in programma oggi, 2 marzo alle ore 14.30, non si giocherà. Alla base del rinvio, un problema nei mezzi di trasporto. Gli ospiti, infatti, non hanno fatto in tempo a prendere l'aereo a causa di una strada bloccata nei pressi dell'aeroporto di Fiumicino. Piccolo impedimento che ha portato al nuovo rinvio del match: la nuova data è stata fissata per mercoledì 9 marzo alle ore 15 presso lo stadio Comunale Zoboli di Carbonia. La sfida era già stata rinviata circa due mesi fa, a causa della nuova l’ondata di Covid.