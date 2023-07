Nasce il Città di Formia: grandi progetti per il club fondato sulle ceneri dell'Insieme Formia

Comincia una nuova era per il calcio a Formia. Dopo una lunga trattativa, il club è passato dalla vecchia proprietà dell'Insieme Formia ad un nuovo gruppo che ha cambiato il nome in Città di Formia. Il nuovo presidente sarà Mario Carrano, che sui canali social della società ha parlato per la prima volta da co-patron del club: "Stiamo lavorando calcisticamente per la città di Formia, insieme all'altro presidente Amato e al nostro staff. Stiamo cercando di allestire una squadra di medio alta classifica. Spero di dare tante soddisfazioni e di portare il Formia e i suoi tifosi nel calcio che conta. Vi aspetto alla nostra presentazione".