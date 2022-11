Itri, Casaccio: "Non ho dubbi, siamo sulla strada giusta"

Dopo due sconfitte consecutive in campionato, quattro contanto anche la Coppa Italia, l'Itri è tornato a vincere e lo ha fatto contro la Pro Calcio Tor Sapienza con un gol di Berisha. Una vittoria importante che il giovane Casaccio ha commentato così ai microfoni del club:

“Abbiamo meritato la vittoria. Tenere la porta inviolata dà fiducia, è importante. L'avversario era ostico, lo abbiamo battuto grazie al gol di Auron. Sono contento che abbia segnato lui, lo meritava. Dopo la sconfitta con il Villalba, eravamo migliorati sia a Gaeta che contro il Formia, ma i risultati non sono arrivati. Domenica abbiamo proseguito su questa strada, e siamo riusciti a fare nostri i tre punti. Era importante vincere per porre fine alla serie negativa e ritrovare fiducia per le partite successive. Ed anche per rilanciarci in classifica, penso avremmo meritato di avere almeno due o tre punti in più. Comunque non ho dubbi, siamo sulla strada giusta. Questa squadra è pronta per fare grandi cose, dobbiamo solo credere in noi stessi. Solo così potremo raggiungere gli obiettivi fissati ad inizio stagione”.

“È sempre importante vincere in casa, davanti alla nostra gente. Siamo stati bravi nel fare di Itri un punto di forza, ora dobbiamo ripeterci fuori casa. Il Monte San Biagio è una buona squadra, con giocatori di qualità, e soprattutto un attacco forte. Affronteremo la partita puntando sulle nostre doti e confidando di conquistare i tre punti, che per noi sarebbero molto importanti per continuare su questa strada”.