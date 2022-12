Aprilia da urlo! Straordinaria rimonta con la Casertana

L'Aprilia non smette di stupire e continua a vincere e lo fa contro la Casertana con una straordinaria rimonta. Ad aprire le marcature sono proprio i pontini al 5'. Sugli svilupi di un corner, la palla finisce sui piedi di Capuano che batte in rete. I rossoblù reagiscono e creano varie occasioni ma il gol arriva solo al 34’ con Manzo, che mette in porta sulla respinta di Siani. Appena sei minuti dopo, al 40', arriva anche il raddoppio: Liurni crossa e trova la testa di Ferrari che trova il braccio di Pedone. L'arbitro indica il dischetto e Bollino spiazza Siani. Nel recupero del primo tempo, prima una chance per l'Aprilia, poi Casoli mette al centro per Ferrari che non sbaglia e porta la Casertana sul 3 a 1. Alla ripresa, l'Aprilia cambia piglio. Al 19’ Manzo commette fallo su Pezone: sul pallone va Murgia che trova la testa di Bordi, che mette in rete. Nei 10 minuti seguenti arriva anche il gol di Gjuci e quello di Murgia. Al 26’ il portiere rossoblù sbaglia il rinvio, la palla arriva a Pezone e poi a Gjuci che sigla il 3-3. Al 28’ infine lo stesso Gjuci viene messo giù in area: l’arbitro non ha dubbi e assegna il rigore. Sul dischetto va Murgia che decide per il vantaggio. Nei minuti seguenti la Casertana prova a pareggiarla ma non ha occasioni clamorose per farlo: finisce dunque 4 a 3 per l'Aprilia, che vince ancora!

CASERTANA: Romano; Paglino (56’ Galletta V.), Rainone (86’ Tringali), Sabatino, Cugnata; Casoli, Manzo, Atteo (75’ Guida); Bollino (71’ Vacca), Favetta (26’ Liurni), Ferrari. A disp. Prisco, Sena, Ferrauiolo, Valtulini. All. Luigi Panarelli

APRILIA: Siani, Bordi, Marianelli, Zanchetta, Murgia, Battisti (58’ Marianelli), Grossi, Capuano (58’ Pezone), Innocenti (82’ Guarino), Corelli, Pedone (58’ Ricccucci). A disp. Silvestrin, Seccafien, Bernardini, Travaglini. All. Marco Mariotti

ARBITRO: Benito Saccà di Messina (Maurizio Polidori di Perugia e Federico Giovanardi di Terni)

RETI: 5’ Capuano, 34’ Manzo, 40’ Bollino (rig.), 45+2’ Ferrari, 64’ Bardi, 72’ Gjuci, 74’ Murgia (rig.)