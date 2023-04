Casertana, il ds: "Sconfitte come quella contro l'Aprilia non sono tollerabili"

Il direttore sportivo della Casertana Alessandro Degli Esposti ha parlato dopo la sconfitta contro l'Aprilia, per 4-1: "Non si può assolutamente fare una partita di calcio con questo carattere, con questa predisposizione morale, con questa voglia inesistente. Dobbiamo essere consapevoli tutti quanti che dobbiamo rendere conto a un presidente, a una società, a una tifoseria. Ci siamo un po' stancati di fare queste brutte figure. Al di là di quella che può essere la nostra situazione di classifica, dobbiamo avere la dignità di combattere ogni domenica. C'è modo e modo di perdere e queste sconfitte non sono assolutamente tollerabili".