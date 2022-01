Ceccano-Hermada, nuovo orario: il comunicato LND

La sfida di Promozione Girone E tra Ceccano ed Hermada, in programma per domenica 30 gennaio 2022, si giocherà alle ore 15.00 presso lo stadio Popolla situato nella città ciociara. A comunicare il cambio di orario è stata la LND: inizialmente la sfida si sarebbe dovuta giocare alle ore 11.00. La Lega Nazionale Dilettanti ha poi aggiunto:

"Per opportuna conoscenza delle Societa? interessate, si comunica che la Societa? CECCANO CALCIO 1920 partecipante al Campionato di PROMOZIONE Girone “E” a partire da domenica 30 gennaio 2022, disputera? le proprie gare interne sul campo “POPOLLA DANTE” sito in CECCANO (FR) VIA SAN FRANCESCO 84, con inizio ore 15.00, come da orario federale vigente".