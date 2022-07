Ceka rinnova e avvisa: "Vogliamo far meglio dell'anno passato"

Continua il lavoro sul mercato dell'Aprilia, che tra nuovi innesti e rinnovi sta costruendo la rosa per la prossima stagione, con l'obiettivo di essere protagonista in Serie D. L'ultimo prolungamento è quello di Irlian Ceka, terzino che già nella scorsa stagione ha vestito la maglia del club. Il comunicato ufficiale: "L’Aprilia è lieta di annunciare di aver trovato l’accordo per il rinnovo, in vista della stagione 2022/2023, del terzino sinistro classe 1998 Irlian Ceka. Il calciatore albanese dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Roma (7 anni dai 10 ai 17 anni) si è trasferito nella Primavera della Lazio per poi debuttare in C con la maglia della Sambenedettese. Successivamente ha giocato in Serie A albanese con le maglie di KF Laci e KF Apolonia per poi approdare nel Lazio con l’Atletico Lodigiani e collezionare nella passata stagione con l’Aprilia ben 33 presenze condite da 2 gol e 1 assist tra campionato e Coppa Italia".

Le parole del terzino

Ceka, dopo la firma, ha dichiarato: “Sono molto felice della fiducia data dalla società per questo rinnovo. Gli obiettivi che ci poniamo sono sicuramente fare meglio dell’anno passato. Per quanto riguarda il mister Olivera sono certo che ci aiuterà a migliorarci sia come singoli che come gruppo avendo giocato ad altissimi livelli”.