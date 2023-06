Nuovo Cos Latina, Fabrizio Cencia non è più l'allenatore

Il Nuovo Cos Latina si separa da Fabrizio Cencia che in questa stagione ha guidato la squadra in Promozione in una stagione non sempre semplice. L'annuncio del club:

"Termina dopo una sola stagione il matrimonio fra Fabrizio Cencia e il Cos Latina. Il tecnico e la società neroverde si salutano conservando un buon ricordo l’uno dell’altra. Il Cos Latina augura al tecnico le migliori fortune per il proseguimento della sua carriera e gli rivolge un sincero in bocca al lupo".