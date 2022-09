Aprilia, Centioni: "Vogliamo l'intera posta in palio"

In vista dell'esordio stagionale al Quinto Ricci, contro l'Atletico Uri, il tecnico dell'Aprilia David Centioni ha parlato a Il Messaggero. Le sue parole sulla sfida: "Ci siamo preparati bene per questa prima partita nel nostro Quinto Ricci. Ci teniamo molto a far bene e per cercare di ottenere l'intera posta in palio. Affrontiamo un avversario abbastanza ostico. L'Atletico Uri ha un ottimo sistema difensivo. Sarà molto difficile da scardinare e dovremmo avere molta pazienza nel non forzare le giocate per poi avere la qualità per affondare il colpo giusto e metterci nelle condizioni di poter portarci a casa i punti".