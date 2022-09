Aprilia, Centioni: "Stavamo dominando la gara"

Centioni, tecnico dell'Aprilia, ha parlato alla fine del match contro il Sorrento, terminato 2 a 0 per la squadra ospite. L'analisi del tecnico:

"Abbiamo cominciato bene la partita, stavamo dominando la gara con alcune occasioni ma purtroppo un errore ci ha condannato sul primo gol. È stata la loro prima volta che si affacciavano verso la porta dopo la prima mezz'ora di gara. Dopo abbiamo subito il contraccolpo, abbiamo subito gol alla fine del primo tempo su un'altra disattenzione su una marcatura scoperta. Nel secondo tempo ci abbiamo provato in tutti i modi ma non siamo riusciti. È mancata un po' di convinzione in più. La squadra non posso dire che non ci abbia provato".