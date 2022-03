Centro Sportivo Primavera-Anzio 1-1: punto importante

Nel 26esimo turno di Eccellenza, girone B, il Centro Sportivo Primavera pareggia contro l'Anzio. Un punto importante per la squadra di Polverini, che sale così a 35 in classifica, a -1 dall'uscita dalla zona playout. L'Anzio sale invece a 55 e resta secondo in classifica alle spalle del Tivoli. A passare in vantaggio la squadra ospite, con Giordani, al 64'. Dopo poco più di dieci minuti, la rete del pareggio con Calenda, al 77'. Nonostante i tentativi finali di passare in vantaggio per entrambi i club, la gara termina 1 a 1.

CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA-ANZIO 1-1

MARCATORI: 64' Giordani (A), 77' Calenda (CSP)