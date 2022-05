Centro Sportivo Primavera-Cantalice 2-0: vittoria e salvezza diretta!

Una domenica da urlo per il Centro Sportivo Primavera, che dopo la vittoria nella scorsa giornata in rimonta contro l'Indomita Pomezia, era tornato a sognare la promozione diretta. Le sorti del campionato del club pontino erano affidate all'ultimo turno contro il Cantalice, da cui sarebbe passato il destino di un'intera stagione. Un'occasione da non perdere per evitare i playout. Detto, fatto. Dopo una gara combattuta e per nulla scontata, sul campo di Aprilia passano proprio i padroni di casa con Di Dionisio in gol al 30' e il raddoppio firmato da Montella al 69'. Un risultato che vale la salvezza diretta!

CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA-CANTALICE 2-0

MARCATORE: 30' Di Dionisio, 69' Antonio Montella