Centro Sportivo Primavera-Casal Barriera 3-2: che vittoria!

Squadra in casa

Squadra in casa C.S. Primavera

Una vittoria pesantissima per il Centro Sportivo Primavera in campo al Ci.Ma.Nuovo Primavera di Aprilia contro il Casal Barriera. I padroni di casa mettono in cassa tre punti che li proiettano a 24 punti, vicinissimi all'uscita dalla zona playout. Una gara giocata con determinazione con un blackout pericoloso sul finale, che avrebbe potuto compromettere il risultato: proprio tra l'82' e l'84', infatti, i due gol degli ospiti che avrebbero potuto regalare al Casal Barriera il pari. Nonostante i sette minuti di recupero, i pontini riescono a portare a casa la pesante vittoria.

CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA-CASAL BARRIERA 3-2

MARCATORI: 7' Damiano Sterpone, 28' Kevin Carlino rig., 49' Andrea Tosi, 82' Luzi Andrea, 84' Sansotta Michele rig)