Centro Sportivo Primavera, ko per 3-1 contro il Nettuno in Coppa Italia

Nel pomeriggio, il Centro Sportivo Primavera è sceso in campo contro il Nettuno per il ritorno degli ottavi di Coppa Italia al Centro Sportivo F. De Franceschi di Nettuno. Il risultato finale recita 3 a 1 per i padroni di casa. Ad aprire le marcature Valentini al 16' del primo tempo. Alla ripresa, al 19' Gazzi trova il pareggio ma sul finale dilaga la squadra di casa con Cavallin al 41' e Loria al 44'. All'andata, la squadra di Polverini aveva vinto 1-0. Il risultato di oggi, dunque, è decisivo per l'uscita dalla competizione del CS Primavera. Domenica, per la squadra pontina, c'è l'impegno contro l'Astrea.

NETTUNO-CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA 3-1

MARCATORI: '16 pt. Valentini, '19 st. Gazzi, '41 st. Cavallin, '44 st. Loria