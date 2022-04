Centro Sportivo Primavera, una vittoria per la salvezza diretta

Alti e bassi ma tutto sommato la stagione del Centro Sportivo Primavera si può definire positiva. La squadra pontina, inserita nel girone B di Eccellenza, chiuderà il suo campionato contro il Cantalice, in attesa di capire se gli impegni proseguiranno con i playout oppure no. La speranza è, ovviamente, quella di ottenere la salvezza diretta. Nell'ultima sfida del campionato, il club potrebbe infatti ottenere 3 punti vitali per mantenere la categoria senza passare poi dagli spareggi. Dopo l'ultimo turno, con una vittoria in rimonta contro l'Indomita Pomezia, la formazione di Polverini si gioca tutto domenica 1 maggio. La classifica recita 41 punti in 29 sfide per il CS Primavera, seguito dal Falaschelavinio e dall'Atletico Lodigiani a 40 e dallo Sporting Ariccia a 39. Il destino è però nelle mani dei pontini: una vittoria significherebbe portare a casa il risultato più importante.