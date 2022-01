Centro Sportivo Primavera, periodo 'felice': 5 risultati utili consecutivi

Sorride il Centro Sportivo Primavera. Il club pontino, unico del Girone B d'Eccellenza Lazio, occupa attualmente l'11esimo posto in classifica, appena sopra la zona playout. Un posizionamento che rende sicuramente soddisfatta la società, che a inizio campionato non ha vissuto un periodo felice, con soli 5 punti nelle prime 11 gare. Cambio di rotta nelle ultime settimane, con la squadra pontina in grado di ottenere cinque risultati utili consecutivi, 4 vittorie e un pareggio. Vittorie e pari che hanno permesso al club di salire a 18 punti in classifica, allontandosi in modo netto dal brutto inizio stagione ma anche dalla zona retrocessione.