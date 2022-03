Centro Sportivo Primavera-Falaschelavinio 0-0: pari a reti inviolate

Termina 0 a 0 la sfida del turno infrasettimanale tra Centro Sportivo Primavera e Falaschelavinio. Un match, quello della 23esima giornata di Eccellenza Girone B, che non si sblocca e che dunque finisce a reti inviolate, muovendo di poco la classifica e lasciando invariate le distanze tra le due formazioni. Al Ci.Ma.Nuovo Primavera di Aprilia sono varie le occasioni importanti per entrambe le formazioni, che però non riescono a trovare la via del gol e dunque si devono accontentare di un punto per ciascuno.

CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA-FALASCHELAVINIO 0-0

Centro Sportivo Primavera: Salzano, Amore, Scarsella (26'st Calenda), Gallo, Di Dionisio, D'Andrea, Tosi, Giurelli (36'st Sabella), Carlino, Treiani, Montella (43'st Botticelli). A disp. Vanin, De Luca, Martinelli, Penda, Rondinelli. All. Polverini

Falaschelavinio: Mastropietro, Capolei, Cipriani, Guastella (36'st Credentino), Treccarichi, Giacinti, Fusco, Vitolo, Tovalieri (1'st Rosana), Neroni (27'st Piervenanzi), Zimbardi. A disp. Masciarelli, Ranieri, Franco, Gallello, Ferrari. All. Sgarra

Arbitro: Ercole di Latina (Camilli, Cozzuto).