CS Primavera-Indomita Pomezia 4-0: vittoria fondamentale in ottica salvezza

Vittoria voluta e meritata per il C.S. Primavera, che batte l'Indomita Pomezia nella 14esima giornata di campionato di Eccellenza Girone B, in programma il 19 dicembre. I padroni di casa superano gli ospiti con i gol di Montella, Di Dionisio, Sterpone e Carlino. Si tratta di 3 punti fondametali in ottica salvezza, che permettono al club pontino di salire a 11 punti in classifica, lasciandosi alle spalle Casal Barriera e Riano Calcio.

MARCATORI: 10' pt. Montella, 24' pt. Di Dionisio, 24' st. Sterpone, 41' st. Carlino

ARBITRO: Cardellini

ASSISTENTI: De Lucia, Di Mambro