Centro Sportivo Primavera-Polisportiva Sant'Angelo Romano 3-1: ancora una vittoria

Prosegue il buon periodo del Centro Sportivo Primavera, capace di ottenere un'altra vittoria contro la Polisportiva Sant'Angelo Romano. Nella 17esima giornata di Eccellenza Lazio, Girone B, i ragazzi di Polverini sono passati in vantaggio al 9' con Frattasi. Il raddoppio alla mezz'ora: al 32' è arrivato il secondo gol firmato da Antonio Montella, che al 41' ha siglato la doppietta personale. Sul finale il gol degli ospiti con Toncelli, inutile ai fini del risultato. Un tris, dunque, che vale 3 punti fondamentali per la classifica e che permette di dare continuità ad un periodo straordinario, con 6 risultati utili consecutivi di cui 5 vittorie. Un filotto che si distacca completamente dall'inizio di stagione poco felice della squadra pontina, ora in grado di salire a 21 punti in 17 partite dopo essere stata a lungo nella zona rossa della classifica.

CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA-POLISPORTIVA SANT'ANGELO 3-1

MARCATORI: 9' Frattasi, 32' Antonio Montella, 41' Antonio Montella, 92' Toncelli