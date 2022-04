Centro Sportivo Primavera-Sporting Ariccia 0-3: dura sconfitta

Squadra in casa

Squadra in casa C.S. Primavera

Finisce con una sconfitta la sfida della 28esima giornata di Eccellenza al Ci.Ma.Nuovo Primavera di Aprilia per il Centro Sportivo Primavera. Brutto ko contro lo Sporting Ariccia: finisce 3 a 0 per gli ospiti. Dopo un primo tempo piuttosto equilibrato, a sbloccare il risultato ci pensa Martinelli al 39'. Un gol che porta così il punteggio sullo 0 a 1 al break. Nella ripresa si riparte con la voglia di trovare il pareggio, ma a metà secondo tempo un Dari scatenato sigla prima il gol del raddoppio al 24' e poi il tris al 28'. Sconfitta dura e dolorosa per mister Dario Polverini.

CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA-SPORTING ARICCIA 0-3

MARCATORI: 39' pt Martinelli, 24' st Dari, 28' st Dari