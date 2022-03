Centro Sportivo Primavera-Vigor Perconti 1-0: gol allo scadere!

Tre punti sudati arrivati allo scadere per il Centro Sportivo Primavera, che festeggia una vittoria tanto inaspettata quanto importante contro la Vigor Perconti. Dopo un match perlopiù in equilibrio, con varie occasioni ma nessuna tanto importante da sbloccare la gara, la decide un gol al 93' del solito Kevin Carlino, che fa esplodere di gioia il Ci.Ma.Nuovo Primavera di Aprilia. Tre punti d'oro contro una diretta pretendente per la salvezza diretta. Con la vittoria odierna, i pontini salgono a 30 in classifica ed escono così dalla zona playout, almeno per il momento.

CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA-VIGOR PERCONTI 1-0

MARCATORE: 48' st Kevin Carlino