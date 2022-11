Insieme Formia, tris al Certosa! Finisce 3 a 0

L'Insieme Formia non vuole più fermarsi. Dopo un inizio altalenante, adesso la squadra pontina sembra aver preso le misure del campionato di Eccellenza, al primo anno dopo la retrocessione dalla Serie D. Adesso la formazione di Pernice non perde addirittura da sei gare in campionato (alle quali vanno aggiunti gli ottimi risultati in Coppa Italia): tre le vittorie e tre i pareggi negli ultimi sei match. Oggi, contro il Certosa, è arrivato un tris netto. In gol, al 40' e al 44' del primo tempo il solito Perchaud. Dal 61' in poi il Formia si è trovato in doppia superiorità numerica viste le due espulsioni tra le fila degli avversari. Complice anche la differenza numerica, a 10 minuti dalla fine è arrivato anche il terzo gol, segnato da Jawara.