Terracina, Cisse: "Ci aspettiamo molto da noi stessi"

Il Terracina, nell'ultima giornata di campionato, è tornato a vincere con un gol al 91' firmato da Cisse. Il giocatore dei tigrotti, ai microfoni del club, ha parlato così dei 3 punti e della rete messa a segno:

"Non abiamo iniziato bene la partita ma l'abbiamo recuperata, abbiamo tirato fuori bene il carattere. Arrivavamo da una sconfitta importante e dovevamo per forza vincere. Il gol? Bello segnare, non lo facevo da tempo. Sono riuscito a fare un gol che vale per tutta la squadra, lo abbiamo segnato tutti insieme. Ci aspettiamo molto da noi stessi e portiamo a casa questa vittoria pensando subito a domenica prossima":