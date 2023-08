Città di Formia, via alla campagna abbonamenti: prezzi e info utili

Ufficialmente aperta la vendita online della campagna abbonamenti del Città di Formia. Il club ha messo in vendita, a 100 euro, l'abbonamento in Tribuna: in regalo per i tifosi anche una sciarpa. La curva, invece, è in vendita a 70 euro. Qui per abbonarsi al Città di Formia, con una nuova dirigenza pronta a trascinare la squadra verso nuovi traguardi.