Città di Formia, l'ex ds Di Marco saluta Tulio Medici: "Solo chi non è competente..."

Un altro addio in casa Città di Formia. Questa volta a salutare il club è stato Tulio Medici, che ha annunciato la separazione con un post sul proprio profilo social. Tra i commenti anche quello di Filippo Di Marco, ex ds:

"Caro Tulio, dopo diversi anni che cercavo di portarti con me lo scorso anno sono riuscito finalmente a far conoscere a tutto il Lazio una forza della natura come te. Quando sei arrivato a Formia tanti fenomeni e " conoscitori" di calcio storcevano il naso. Alla prima partita a Formia dopo soli 45 minuti hai fatto vedere a tutti le tue grandi qualità sia di uomo e di calciatore, giocando 90 minuti contro il Sora. Con il naso rotto fino all'una di notte all'ospedale mi hai fatto stare, segnando anche il rigore decisivo per il passaggio del turno. Lo scorso anno con tutti i problemi che ci stavano siamo riusciti a compiere un'impresa storica dove tutti e dico " TUTTI" avete dato il vostro contributo per vincere un titolo dopo 17 anni e salvare la categoria a 5 giornate dal termine. Sei un grande calciatore e chi avrà la fortuna di prenderti farà un affare ma soprattutto prenderà un uomo prima che un calciatore. Torneremo a lavorare insieme perché le persone serie e corrette prima o poi si rincontrano sempre, solo chi non è competente può rinunciare ad un calciatore come te... Ti mando un grande abbraccio ed un grande in bocca al lupo".