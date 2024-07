Città di Formia, rivoluzione: Di Marco torna ds, De Paola nuovo allenatore

Rivoluzione totale per il Città di Formia, che nella giornata di venerdì ha effettuato una serie di annunci. Il primo riguarda il ds, che torna ad essere Filippo Di Marco. "Il sentimento e l'amore che ho per questi colori è più forte di qualsiasi altra cosa. Voglio vedere la Curva Coni esplodere di gioia" ha dichiarato il direttore sportivo.

Il Formia ha poi annunciato che "Andrea De Paola è stato nominato nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra. Da tempo in biancazzurro, mister De Paola ha guidato lo scorso anno, subentrando a campionato in corso, la Juniores Regionale". Nella stagione 2022-2023 era stato vice al fianco di mister Gioia. Con De Paola ci saranno Fabio Ferrara come allenatore in seconda, Giuseppe Galluzzi come preparatore dei portieri e Matteo Marciano come preparatore atletico.