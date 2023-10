Città di Formia, Mazziotti: "Siamo stati disastrosi. Squadra troppo giovane"

Squadra in casa

Squadra in casa Monte San Biagio

Un altro ko per il Città di Formia, che esce sconfitto dal derby con il Monte San Biagio. Marco Mazziotti, ai microfoni di My Soccer Player, ha parlato così:

"La nostra è una squadra troppo giovane per un campionato così difficile. Nel primo tempo siamo stati disastrosi in difesa. Ogni volta che salivano ci hanno fatto gol. Troppo vulterabili per qualunque squadra. Mi è piaciuta la reazione d'orgoglio nel secondo tempo. Si può perdere ma sempre con onore".

"La nostra tifoseria meriterebbe qualcosa in più. Nonostante l'impegno non riusciamo a dare soddisfazione. Purtroppo al momento la situazione è questa. Dobbiamo guardarci intorno per vedere se ci sia qualcosa che possa darci una mano".

"Ripartiamo dal secondo tempo. Fino al 96' siamo andati vicini al gol che sarebbe stato un miracolo sportivo".

"Sono dispiaciuto per i tifosi. Meriterebbero di più e sono dispiaciuto per loro".