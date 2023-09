Città di Formia, duro ko contro il Vicovaro. Tifosi infuriati: "Ora basta"

I tifosi dicono basta. Dopo la dura sconfitta contro il Vicovaro per 3-0, i supporter del Città di Formia alzano la voce tramite i social. Sulla pagina ufficiale del club di Eccellenza, non mancano infatti i messaggi polemici. "Una cosa andrebbe fatta: togliervi la maglia e andare via", scrive un tifoso. E ancora "In casa, dopo due gare, 7 goal subiti e uno realizzato significa retrocessione. Premetto che non voglio criticare nessuno, ma la statistica non perdona". Commenti durissimi che criticano fortemente la società: "CACCIATE I SOLDI E SISTEMATE QUESTA SQUADRA. Giovani raccomandati buttati a caso in campo solo perché figli di quello e quell'altro, acquisti insensati e di livello imbarazzante. Così retrocediamo senza neanche fare i play out, fate voi cari fenomeni".