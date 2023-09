Città di Formia, due giovani talenti passano al Latina. Il club: "Siamo orgogliosi"

Dal settore giovanile biancazzurro alla Lega Pro. Il Città di Formia ha annunciato il passaggio del classe 2007 Stefano Pisano, centrale di difesa, e Luigi Esposito, attaccante, al Latina. I due giovani salutano i colori biancazzurri e iniziano un nuovo capitolo della loro giovane carriera calcistica. I due talenti, cresciuti nel settore giovanile formiano, si confronteranno con la realtà di un club professionistico.

Un messaggio di incoraggiamento per loro da parte del Città di Formia: "Siamo orgogliosi dei nostri atleti che, grazie al loro impegno e alla qualità dei nostri tecnici, hanno la possibilità di giocarsi una chance importante per il futuro. Ragazzi, in bocca al lupo".