Colleferro-Atletico Lazio 10-0: match senza storia

Il campionato dell'Atletico Lazio prosegue in discesa libera. Dopo 22 giornate di Eccellenza, il club pontino non è riuscito a schiodarsi dall'ultimo posto della classifica, che occupa con 0 punti. Anche nel 22esimo turno, una sconfitta per la squadra di Formia. A vincere è infatti il Colleferro, con il risultato tondo di 10 a 0. In gol Oduamadi con una tripletta, Tornatore con un poker e Mastrella, Marchi e Galeazzi a chiudere i giochi.

COLLEFERRO-ATLETICO LAZIO 10-0

MARCATORI: 4' 56' 60' ODUAMADI, 16' 64' 85' 90' TORNATORE, 48' MASTRELLA, 78' MARCHI, 81' GALEAZZI