Colleferro-Itri 0-2: Romani e Berisha per il successo

Girone C

Eccellenza Lazio Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Colleferro

L'Itri torna a vincere dopo lo stop con il Ferentino della scorsa settimana. I biancazzurri superano il Colleferro in trasferta con i gol di Romani e Berisha, arrivati entrambi nel primo tempo, al 28' e al 33'. Vittoria pesante in chiave salvezza, con i ragazzi di Ardone che grazie al 7° risultato utile nelle ultime 8 gare salgono a quota 18 in classifica, allontanandosi dalla zona playoff.

MARCATORI: Romani 28' pt, Berisha 33' pt