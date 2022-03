Colleferro-Pontinia 0-0: nessuna rete allo Stadio Caslini

Termina a reti inviolate il match tra Colleferro e Pontinia, valido per la 24esima giornata di Eccellenza, girone C. Varie occasioni in una gara combattuta ma nessun gol allo stadio Caslini, dove finisce dunque 0 a 0 con le due formazioni che portano a casa un punto ciascuno. Un risultato che nonostante la sua importanza non regala certamente tranquillità al club pontino, ancora fermo in classifica a 24 punti, terz'ultimo in zona retrocessione. Colleferro che invece sale a 30 ma non può festeggiare: è ancora in piena zona playout.

COLLEFERRO-PONTINIA 0-0